Страдающих алкоголизмом подростков в России стало в два раза меньше

Москва, 5 апреля. Число подростков, страдающих алкоголизмом, сократилось в России в два за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ.

По данным ведомства, в 2013 году на 100 тысяч молодых людей приходилось 3,8 случая зависимости от алкоголя. К 2017 году этот показатель снизился до уровня 1,7 случая на 100 тысяч человек. Как пишет News.ru, за пять лет число страдающих зависимостью от алкоголя подростков снизилось на 55% — в два раза.

Однако ситуация сложнее обстоит с увлечением молодежи наркотиками. Согласно статистике Минздрава, в 2013 и в 2017 годах показатели остаются на одном и том же уровне — 5 случаев на 100 тысяч.

Нарколог Александр Ковтун отметил, что роль в положительной тенденции при решении алкогольного вопроса сыграла политика государства, пропагандирующая здоровый образ жизни. Многие молодые люди увлеклись спортом, однако это не свидетельствует о полном отказе от вредной привычки. Кроме того, вместо спиртного молодое поколение все чаще отдает предпочтение спайсам, курительным смесям, марихуане, что также является серьезной проблемой.

Ковтун подчеркнул, что необходимо как можно раньше рассказывать детям о вреде употребления алкоголя и наркотиков. Он добавил, что весомую роль тут может сыграть и популярность блогеров в Сети.

«Сейчас дети много сидят в Интернете, смотрят блогеров, ровесников или ребят немного старше себя, — заявил нарколог. — Они являются для них авторитетами. И часто отношение, высказывание этих блогеров, формирует представления ребенка о том или ином явлении».

Ранее в мэрии столицы России сообщили, что москвичи и гости города не смогут купить спиртное вблизи мест проведения мероприятий, посвященных майским праздникам.