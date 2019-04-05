«Магнит» подтвердил планы о покупке 100% «Ленты»

Москва, 5 апреля. Ретейлер «Магнит» заинтересован в покупке 100% «Ленты» и подтверждает свои планы о приобретении торговой сети.

«Магнит» действительно заинтересован в сделке. Розничная сеть сделала «Ленте» предложение по выкупу 100% акций ретейлера», — сообщил ТАСС представитель компании.

Как рассказали ранее представители «Ленты», «Магнит» после объявления инвестиционной компании «Севергрупп» Алексея Мордашова о приобретении 42% ретейлера 1 апреля сделал необязательное предложение о покупке 100% «Ленты» за 1,78 миллиарда долларов. При этом подразумевается выплата 3,65 доллара за расписку, эта сумма выше предложения «Севегрупп».

Независимые директора «Ленты» попросили руководство «Магнита» подтвердить, желает ли оно провести сделку с торговой сетью в свете условий компании «Севергрупп». Если сделка действительно состоится, «Магнит» попросили предоставить соответствующие детали.

Напомним, 2 апреля инвестиционная компания «Севергрупп» объявила о подписании соглашения с Luna Inc. и Европейским банком реконструкции и развития о покупке 41,9% акций ритейлера «Лента». Общая сумма сделки, согласно сообщению, равняется примерно 729 миллионам долларов.

По данным пресс-службы «Севергрупп», завершение сделки зависит от выполнения ряда условий, в том числе, одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Предполагалось, что она будет завершена до конца мая текущего года, если условия будут выполнены в соответствии с договоренностями.

До момента сделки крупнейшими акционерами «Ленты» были компания TPG Group, которой принадлежит Luna Inc., и Европейский банк реконструкции и развития. Доля акций, которая находится в свободном обращении, составляет, по оценки компании, примерно 57,22%.