Сирия, 6 апреля. Жители провинций Дейр-эз-Зор и Ракка вышли на митинги против власти курдских сил, истребители коалиции кружат над Хасакой, САА провела поиск лиц, причастных к контрабанде нефти из Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели мероприятия по поиску лиц, причастных к контрабанде нефти из Дейр-эз-Зора, в Бугросе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): сохраняет высокую активность на границе Сирии и Ирака.

Курды: разогнали акцию протеста в Ракке с помощью оружия.

Провинция Хомс

Уцелевшие после разгрома под Багузом террористы «Исламского государства» продолжают скрываться на территории Сирийской пустыни на юге провинции Хомс. По данным источников Baladi News, в районах, граничащих с иракской провинцией Анбар, могут скрываться до 1500 боевиков ИГ, которые предположительно получили помощь от американских сил в «зоне безопасности» вокруг нелегальной размещенной на юге Сирии военной базы «Ат-Танф». Также террористы, вероятно, имеют доступ в лагерь беженцев «Эр-Рукбан». На данный момент силы джихадистов слишком малы для попытки вновь поставить под контроль «халифата» части территории Сирии, однако они представляют значительную опасность для ближайших регионов республики.

Провинция Дейр-эз-Зор

Жители провинции Дейр-эз-Зор вышли на митинги в городах Аль-Кашкия и Абу-Хамам, расположенных в зоне контроля проамериканских курдских сил и войск международной коалиции. Как сообщают источники в Twitter (@DeirEzzor24), сирийцы потребовали расформирования действующих в городах так называемых администраций, созданных оккупационными силами. Кроме того, жители потребовали от «Демократических сил Сирии» (SDF) радикального улучшения условий жизни в городах и прекращения контрабанды нефти, незаконно добываемой отрядами SDF и американцами на нефтяных месторождениях Дейр-эз-Зора.

Сирийская арабская армия и полицейские части провели ряд поисковых мероприятий в городе Бугрос, расположенном к югу от Дейр-эз-Зора на западном берегу Евфрата, сообщают местные источники в Twitter (@DeirEzzor24). Напомним, ранее стало известно, что через Бугрос идет контрабанда сирийской нефти, незаконно добываемой бойцами SDF к востоку от реки.

Провинция Ракка

Боевики проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) обстреляли массовую акцию протеста в городе Ракка. Как сообщают активисты в Twitter (@HarbiehNadie), курдские силы задержали 20 человек. По данным Orient News, причиной протестов стали ограничения, наложенные проамериканскими силами на местное население, — жителям Ракки полностью запретили ездить на мотоциклах (чрезвычайно популярном виде транспорта в Сирии). В соответствии с принятым 27 января решением «совета гражданского согласия» в Ракке, поездка на мотоцикле наказывается тюремным заключением, конфискацией транспортного средства и штрафом «ради безопасности жителей города».

Провинция Хасака

Истребители международной коалиции совершают полеты в небе над городом Дерик (Аль-Маликия), сообщают курдские источники в Twitter (@RojavaCudi). Точные причины патрулирования границы с Турцией на данный момент неизвестны, замечены несколько американских истребителей F-15.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)