Мэй попросила Туска перенести дату Brexit на конец июня

Лондон, 5 апреля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила перенести дату Brexit — выхода Соединенного королевства из Европейского союза — на конец июня. В пятницу Мэй в письме уведомила об этом главу Европейского совета Дональда Туска.

Напомним, изначально предполагалось, что выход из ЕС Великобритания осуществит 29 марта, затем должен был начаться переходный период. Ранее Европейский союз согласился отложить Brexit до 22 мая, однако проект сделки, согласованной Терезой Мэй с Брюсселем, так и не был принят британским парламентом.

Теперь, в соответствии с планом ЕС, Великобритания до 12 апреля должна выйти из сообщества без сделки (жесткий Brexit), если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit. Экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться сложившаяся ситуация, состоится 10 апреля. Мэй попросила Туска перенести Brexit до 30 июня.

В результате, Brexit оказался под угрозой не из-за позиции европейских политиков, которых в начале марта Тереза Мэй призывала постараться ради общего дела, а из-за разногласий внутри парламента Великобритании.