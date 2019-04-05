Сбербанк прокомментировал слухи об ограничениях на прием купюр в банкоматах

Москва, 5 апреля. Сбербанк России прокомментировал информацию об ограничении на прием пятитысячных купюр в банкоматах. В финансовой организации пояснили, что в большинстве банкоматов таких ограничений нет, однако некоторые аппараты действительно не принимают крупные деньги.

«Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет… Сейчас не во всех банкоматах реализован данный функционал. На прием наличных именно в размере 5 тысяч рублей некоторые банкоматы работают в ограниченном режиме», — пояснили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что банкоматы ряда банков, в том числе Сбербанка, перестали принимать купюры номиналом в 5 тыс. рублей.

Накануне стало известно о том, что Сбербанк запустил мгновенные переводы средств со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья. Перевод можно будет получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. Перевести средства можно с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

Для того, чтобы совершить операцию по переводу средств, необходимо будет указать фамилию, имя и отчество, а также номер телефона получателя. Комиссия банка составит 1% от суммы перевода вне зависимости от страны назначения. В банке отметили, что для переводов в валюте предусмотрен льготный курс конверсии.