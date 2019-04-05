Москва, 5 апреля. Самым популярным именем для новорожденных мальчиков в России в течение последних лет является Артем. Об этом говорится в рейтинге имен, которыми чаще всего называют детей в РФ.

Специалистами были названы самые популярные имена новорожденных в России. Отмечается, что по данным ЗАГС за 2013, 2015 и 2016–2018 годы Артем стало самым распространенным именем. Так называли мальчиков в 34 российских регионах. Как пишет RT, на втором месте по популярности среди мужских имен — Александр. Как пишет «Газета.ru», так чаще всего называли сыновей в десяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Максим и Роман также попали в число имен, полюбившихся жителям РФ.

По данным издания «Вечерняя Москва», среди женских имен россияне выбирали Софью (лидирует в 21 регионах, в том числе Москве, Мурманской области, Якутии), Анастасию (в десяти регионах), Викторию (в девяти субъектах). Кроме того, россияне выбирали для дочерей имена Арина, Ксения, Аделина.

Ранее глава Миноборазования Московской области Ольга Забралова сообщила, что самыми популярными именами для новорожденных детей в регионе в 2018 году стали София и Артем.

Популярны имена Александр, Максим и Михаил, среди имен для девочек — Мария, Анастасия и Виктория. Некоторые родители решили дать своим детям редкие имена, такие как Авдотья, Луна, Марсель, Добромир, Лео, передает «360».

В прошлом году самыми популярными именами стали Александр, Артем, Максим, Полина, Елизавета, Дарья. В России действует программа поддержки материнства и молодых семей в виде материнского капитала, упрощенной схемы по ипотеке. Власти стараются повысить рождаемость в стране.