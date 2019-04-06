Незрячий петербуржец проводит «экскурсии на ощупь» по городу

Петербург — город контрастов. Помимо достопримечательностей разных эпох, он также аккумулирует в себе всевозможных жителей, которые в большинстве своем любят и знают свой город и хотят о нем рассказать. Петербуржец Алексей Орлов полностью лишен зрения с раннего детства, однако эта физическая особенность не мешает ему жить привычной жизнью и без всякого труда вести пешеходные экскурсии по городу. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался со столь необычным гидом.

Алексей — очень жизнерадостный молодой человек 28 лет, который легко вступает в диалог с любым, кто к нему обратился. О себе говорит кратко — родился в Северной столице, на четвертый день жизни в результате врачебной ошибки полностью лишился зрения. Однако этот факт не помешал ему жить как все, учиться, влюбляться и найти свое призвание в жизни.

«На врачей не обижаюсь, всякое бывает, все могут ошибаться, — отметил Алексей. — Основные навыки социально-бытовой и пространственной ориентировки приобрел в коррекционном детском саду на Марата. В семье был в целом предоставлен сам себе, что в дальнейшем позволило мне самостоятельно делать выбор в любых вопросах. Хорошо, что мои родители меня не гиперопекали».

После садика Леша поступил в школу-интернат для слепых и слабовидящих имени К. К. Грота, а после 12 лет обучения (стандарт для незрячих) поступил в РГПУ имени Герцена на специальность «культуролог». Успешно окончив бакалавриат, решил продолжить образование в магистратуре по специальности «Педагогическое образование».

«Стремные названия специальностей в дипломе, но тот, кто с головой, — выкрутится, — с улыбкой отмечает Орлов. — После университета занялся воплощением своего проекта «Осязаемый Петербург». Я являюсь единственным в России незрячим гидом по городам нашей страны, владеющим эхолокацией. С 26 марта 2016 я веду экскурсии по городу, создаю тактильные квесты в библиотеках, организую тимбилдинг «Осязаемое доверие» для молодых предпринимателей, бизнесменов, студентов. Также начитываю детские сказки для малышей, помогаю родителям незрячих детей в вопросах воспитания и развития. Да и вообще получаю удовольствие от общения со своими клиентами».

Контактировать с людьми при помощи слуха и осязания — задача не из простых. Поэтому в своей работе Алексей пользуется концепцией «Не все визуальное первично» и отчасти жертвует своими нервами, чтобы «перезагрузить клиентам мозги», то есть «перенастроить» их восприятие мира с визуального на аудиальное.

«Одежда — это обложка. Главное — поведение человека, его цели, голос, воля», — подытоживает собеседник ФАН.

Идея проекта Алексею пришла случайно, во время прогулки с его девушкой (которая, кстати, зрячая). В какой-то момент молодой человек закрыл ей глаза рукой, и в таком положении они некоторое время прошли по городу.

После этого возлюбленная Алексея поделилась своими ощущениями. По ее словам, время ощущалось по-другому, обострились слух, осязание, обоняние. Роль проводника стала ощущаться «весомее».

«Она была очень удивлена новыми ощущениями. Это и сподвигло меня на создание проекта, в котором люди смогут получать новые знания, невидимые, но ощутимые, — пояснил Орлов. — Я работаю на себя, лицензии мне не нужны, никогда никого не спрашиваю и делаю все по-своему — именно такой механизм ведения бизнеса доступен для развития в нашей стране. Ко мне приходят зрячие люди. В основном это студенты, школьники, молодые пары, но бывают и пожилые люди, дети».

Алексей понял, как донести до зрячих суть своей концепции, вспомнив себя в разном возрасте: в детстве, когда он трехлетним мальчишкой бегал по дачному участку, затем семилетним пацаненком, самостоятельно ходившим в магазин за продуктами, и 15-летним парнем, легко ориентирующимся в городе.

«Конечно, я терялся, проезжал остановки, забывал маршруты, но трость и язык — верные инструменты для коммуникации. Как говорится, язык до Киева доведет, — с легкой улыбкой подчеркнул собеседник. — В Питере добрые и отзывчивые люди. Даже если они сами чего-то не знают, то найдут других прохожих, которые укажут верное направление».

Благодаря своему настрою, легкому характеру, жизнелюбию и вере в человеческую доброту молодой человек уже побывал в Москве, Курске, Липецке, Великом Новгороде и многих других городах России. И во всех посещенных местах он с легкостью ориентируется, ведь для этого необязательно видеть — достаточно уметь пользоваться слухом, пространственным представлением, памятью, логикой и ассоциациями.