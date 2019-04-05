Председатель правления Swedbank покинул пост из-за скандала с отмыванием денег

Стокгольм, 5 апреля. Председатель правления шведского банка Swedbank Ларс Идермарк объявил об уходе со своего поста. Такое решение он объяснил «недавними бурными дебатами о Swedbank и проблемы с подозрениями в отмывании денег в странах Балтии».

Заявление Идемарка опубликовала пресс-служба финансовой организации. По его словам, возникшее повышенное внимание СМИ несовместимо с его работой в качестве гендиректора в лесопромышленной группе Sdra.

«Поэтому я пришел к выводу, что лучшее решение состоит в моем немедленном уходе с должности председателя правления Swedbank», — заключил он.

По данным ТАСС, место Идермарка займет Ульрика Франке, занимавшая пост вице-председателя правления банка.

Как сообщала ранее газета «Известия», власти Швеции заподозрили Swedbank в мошенничестве 28 марта. По данным следователей, старейший коммерческий банк королевства может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4,2 млрд долларов). Свой пост на фоне скандала уже потеряла гендиректор Swedbank Биргитта Бонненсен.