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Зафрахтованный ООН российский вертолет обстреляли из минометов в Сомали

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Зафрахтованный ООН российский вертолет обстреляли из минометов в Сомали

Могадишо, 5 апреля. Неизвестные обстреляли в Сомали российский вертолет Ми-8, зафрахтованный ООН. Инцидент произошел в аэропорту «Кидал» во время техобслуживания.

Согласно предварительной информации, винтокрылая машина получила многочисленные повреждения. В частности, был поврежден несущий винт. По счастливой случайности экипаж воздушного судна не пострадал, так как находился в этот момент в аэропорту. Когда начался обстрел, специалисты-техники успели спрятаться в безопасном помещении.

«После того, как обстрел завершился, территорию аэродрома обследовали саперы. Было установлено, что обстрел велся из минометов калибром 82 мм», — рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что в начале марта в центре столицы Сомали, возле президентского дворца, прогремел мощный взрыв. Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Автор: Антон Соколов
Источник: Интерфакс
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