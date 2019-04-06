Народная партия сирийской Хасаки устроила митинг против решения Трампа по Голанам

Дамаск, 6 апреля. Народная партия сирийской провинции Хасака организовала акцию протеста в культурном центре города Аль-Камышлы. Таким образом, она осудила незаконные решения президента США Дональда Трампа, которые, по словам представителей фракции, все равно не изменят арабскую идентичность Голанских высот и их сирийскую принадлежность.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который в данный момент находится в сирийской республике.

Сирийцы продолжают протестовать против незаконных действий израильской стороны, которая оккупировала Голаны. Люди утверждают, что Голаны навсегда останутся частью Сирии и вернутся на родину в самое ближайшее время. Они готовы стоять за свою территорию любым путем.

В нашем распоряжении оказалось видео с мероприятия:

Напомним, что в конце марта американский глава подписал декларацию, согласно которой аннексированная территория Голанских высот признается израильской. Это произошло на встрече Дональда Трампа с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Ряд мировых лидеров резко осудили решение Белого дома, среди них были главы Евросоюза, России, а также Сирийской Арабской Республики.

После подписания декларации по всей Сирии прошел ряд протестов: простые люди высказались против решения американской стороны и в поддержку жителей Голан.

Ранее сообщалось, что журналисты из сирийской провинции Эс-Сувейда устроили митинг, протестуя против решения президента США Дональда Трампа по Голанским высотам. Представители СМИ вышли в центр города с многочисленными транспарантами, сирийскими флагами и портретами лидера страны. Они заявили о том, что слова Трампа ничего не значат для них, а территория Голанских высот и люди, проживающие на ней, всегда будут частью сирийской республики.