Богданов обсудил с главой МИД ПНС Ливии угрозу наступления на Триполи

Москва, 5 апреля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с главой МИД Переходного национального совета Ливии Мухаммедом Сиялой угрозу наступления частей Ливийской национальной армии на Триполи, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

Беседа между Богдановым и Сиялой состоялась накануне.

«В ходе беседы Михаил Сияла выразил серьезную озабоченность в связи с поступающей информацией о реализации планов по наступлению на столицу Триполи частей Ливийской национальной армии, подчеркнув, что такое развитие событий может привести к весьма тяжелым последствиям», — констатировали в министерстве иностранных дел России.

Богданов в свою очередь заявил о неизменной принципиальной позиции России в поддержку единства территориальной целостности и суверенитета Ливии. Российский дипломат подчеркнул, что для этого необходимо наладить устойчивый межливийский диалог при координирующей роли спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии Гасана Саляме.

Напомним, части Ливийской национальной армии ранее заняли ряд населенных пунктов рядом с Триполи. Британия выступила с предложением созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Ливии.