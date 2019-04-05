Клинцевич объяснил, зачем США пытаются втянуть Грузию и Украину в НАТО

Депутат парламента Германии Александр Ной выступил за роспуск Североатлантического альянса. Сенатор Франц Клинцевич считает, что США пытаются втянуть в альянс как можно больше антироссийски настроенных стран. Что касается немецкого политика, он заявил, что ФРГ должна покинуть НАТО.

«НАТО не просто устарела: сегодня альянс представляет серьезную угрозу для мировой безопасности», — пишет Ной в своей статье для Die Freiheitsliebe.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич приветствовал заявление немецкого парламентария, но с сожалением констатировал, что НАТО вряд ли прекратит свое существование в ближайшее время.

«Возможно, это произойдет в будущем. НАТО напрямую завязана на Соединенные Штаты. Альянс зависит исключительно от состояния экономики, военной политики и военно-технического состояния Вашингтона. Пока США только набирают обороты, пытаясь минимизировать свои затраты и заставляя другие страны-члены НАТО выделять все больше и больше денег как на собственные армии, так и на НАТО», — рассуждает сенатор.

По словам политика, Соединенные Штаты фактически вынуждают своих партнеров по НАТО закупать оружие американского производства. Это позволяет Вашингтону привлекать дополнительные поступления в бюджет.

«Работает система военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки и натовский стандарт, который полностью завязан на этот комплекс. В этих условиях я не вижу перспектив роспуска НАТО. Это инструмент, он хорошо заточен и будет работать», — отметил член верхней палаты российского парламента.

Сегодня главная цель США — сдержать Россию и Китай. Чтобы решить эту задачу, НАТО использует Украину и Грузию, государства, которые наиболее негативно настроены по отношению к РФ. Более того, уже идут разговоры о том, чтобы втянуть эти страны в альянс.

«По большому счету, НАТО сосредоточила свои усилия против России и против Китая. Будут предприняты конкретные шаги, которые, с одной стороны, могут серьезно расшатать НАТО, а с другой стороны, альянс будет стараться создать дополнительные сложности для нас. Я имею в виду Украину и Грузию. Уже со стороны чиновников НАТО звучат слова, что территориальные конфликты в этих странах, которые противоречат уставу альянса, не имеют особого смысла, что НАТО надо укреплять свои позиции и противостоять России», — подчеркнул парламентарий.

Член комитета СФ по обороне добавил, что вооруженная провокация может привести к международному военному конфликту.