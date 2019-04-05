Льготную ставку по ипотеке для семей с детьми продлят на весь срок кредита​​​​​​​

Москва, 5 апреля. Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на протяжении всего срока кредита, а не на три-восемь лет.

Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев, передают «Известия» со ссылкой на аппарат Кабмина. Предполагается, что корректировка программы госсубсидирования ипотечной ставки более радикально увеличит спрос на льготные кредиты.

Программу субсидирования ипотечной ставки для семей с детьми, рассчитанную до 2022 года, разработали по предложению президента РФ Владимира Путина. Она была запущена 1 января прошлого года. Эксперты указывали, что программа, несмотря на увеличение максимальной суммы, которую могут получит заемщики, и дополнительные льготы для семей с детьми, остается недостаточно востребованной и требует изменений.

Напомним, еще в середине января правительство РФ согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей, о чем заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Гайдаровском форуме в Москве. По ее словам, период льготной процентной ставки, а также ее установление будут увеличены на весь период кредита. Субсидии на ипотеку будут предоставляться, исходя из размера ключевой ставки Центробанка РФ, ранее увеличенной на четыре процентных пункта. Еще одной мерой станет единовременное возмещение кредитору части убытков.

Ранее в Совете Федерации РФ предложили распространить льготную ипотеку на рынок вторичного жилья. Отмечалось, что семьям в ряде регионов добиться получения ипотечного кредита под 6% годовых довольно сложно.