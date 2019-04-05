Данелию похоронят рядом с Говорухиным и Табаковым

Москва, 5 апреля. Режиссера Георгия Данелию похоронят рядом с Вячеславом Говорухиным и Олегом Табаковым на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Ему уже выделили участок», — добавил собеседник ФАН.

Как сообщалось ранее, легендарный режиссер скончалсяна 89-м году жизни в Москве. 24 февраля его госпитализирован в одну из больниц столицы с пневмонией. Состояние режиссера было тяжелым и его ввели в состояние искусственной комы. Позже он был выведен из комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 4 апреля кинематографис скончался в результате остановки сердца. Дата прощания с Данелией будет известна после согласования с родственниками, грузинской диаспорой и мэром Москвы.

В театре Данелии в память о мастере поставят спектакль по мотивам его любимого фильма «Кин-дза-дза». По словам продюсера Ксении Тоцкой, это будет музыкальная фантастическая комедия. Идея постановки обсуждалась еще при жизни режиссера, и он одобрил ее.

В Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России заявили о намерении ходатайствовать о переименовании улицы в Москве в честь Георгия Данелии. Вопрос об этом можно будет обсуждать через несколько лет, так законодательство РФ позволяет переименовать улицу в честь человека только спустя два года после его смерти.