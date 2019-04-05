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Эр-Рияд пригрозил отказаться от доллара, если США примут закон против ОПЕК

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Эр-Рияд пригрозил отказаться от доллара, если США примут закон против ОПЕК

Эр-Рияд, 5 апреля. Власти Саудовской Аравии рассматривают возможность отказаться от использования доллара в сделках по продаже нефти, если в США примут закон, направленный против ОПЕК. Об этом в пятницу заявили сразу несколько саудовских источников.

Речь идет о законопроекте No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), который уже обсуждается в конгрессе США. В случае принятия он позволит американским судам рассматривать антимонопольные иски к нефтяному картелю, что, как полагают эксперты, может потрясти рынок углеводородов.

По словам источников, Эр-Рияд уже сообщил о своих планах министерству энергетики США, сообщает агентство Reuters.

Примечательно, что до недавнего времени Саудовская Аравия, напротив, активно сотрудничала со своим союзником-Америкой. Так, например, саудиты по просьбе Вашингтона в прошлом году согласились увеличить экспорт нефти, чтобы компенсировать уход с рынка попавшего под санкции Ирана. Это привело к дальнейшему снижению цен на черное золото.

Однако в последнее время отношения западных стран с Саудовской Аравией стали более прохладными из-за убийства саудовского журналиста Хашукджи. Так, например, американская компания Endeavor вернула фонду Саудовской Аравии 400 млн долларов и отменила ранее подписанный с ним контракт. А до этого от планов сотрудничества с Эр-Риядом отказались несколько крупных американских компаний, включая Uber и Goldman Sachs.  

Автор: Антон Соколов
Источник: Reuters
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