Стали известны результаты теста Порошенко на алкоголь и наркотики

Киев, 5 апреля. Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в анализах действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом журналистам сообщил главный врач наркологической клиники, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, анализы Порошенко сдал накануне в медицинском центре НСК «Олимпийский». Медицинская экспертиза была одним из требований, которые должны были выполнить кандидаты на пост президента страны, прошедшие во второй тур выборов.

Условия озвучил шоумен Владимир Зеленский, набравший в первом туре более 30% голосов избирателей. 3 апреля он заявил, что готов провести словесную дуэль с Порошенко, но выдвинул несколько условий.

Во-первых, дебаты должны пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед народом Украины. Во-вторых, право транслировать дебаты в прямом эфире должны быть предоставлены всем украинским телеканалам. И, наконец, кандидаты должны были пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать украинцам, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Зеленский собирается опубликовать результаты анализов на наличие в крови алкоголя и наркотиков через три дня. Анализы шоумен сдавал в частной лаборатории в сопровождении СМИ.

