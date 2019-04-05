Названы регионы, где предлагают больше всего вакансий с жильем

Москва, 5 апреля. Приморский край, Москва и Петербург чаще других регионов предлагают соискателям вакансии с возможностью оплачиваемого проживания. Об этом рассказал глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов.

По его словам, для многих соискателей одним из решающих факторов при трудоустройстве является предоставление жилья работодателем. Как уточнил Вуколов, в базе вакансий «Работа в России» сегодня около 200 тысяч таких предложений. Лидером по предложению работы с проживанием является Приморье, где существуют 34 тысячи подобных вакансий.

Далее идут Москва (20 тысяч вакансий) и Петербург (17 тысяч вакансий).

Как пишет ТАСС, преимущественно жилье предоставляют представителям технических специальностей в сфере строительства, а также занятым в обрабатывающем производстве.