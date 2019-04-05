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В Совфеде отреагировали на иск родственников жертв МН17 к России

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Сенатор заявил о заказном характере иска со стороны родственников жертв MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал Москве два коллективных иска от родственников пассажиров малайзийского Boeing, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года. В Совфеде указали на их несостоятельность и назвали срежиссированными.

«3 апреля ЕСПЧ решил коммуницировать российскому правительству иски «Эйли и другие против России» (иск №25714/16) и «Энглин и другие против России» (иск №56328/18). Они поданы близкими погибших 17 июля 2014 года в результате крушения самолета, выполнявшего рейс MH17 над территорией Украины», — говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

В обоих заявлениях истцы обвиняют Российскую Федерацию в нарушении статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека («Право каждого лица на жизнь охраняется законом»). И если в первом документе отмечается, что Россия якобы непосредственно ответственна за уничтожение Boeing, то во втором заявители обвинили Минобороны РФ в переброске ЗРК «Бук-М1» на территорию Донбасса и отдаче приказа на уничтожение воздушного судна.

Более того, Россия также обвиняется в нарушении статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека («Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения»), так как якобы не выполняет обязательств по расследованию гибели пассажиров самолета, и «непривлечении к ответственности предполагаемых виновников». В общей сложности за двумя исками стоят граждане Германии, Австралии, США, Великобритании, Индонезии, Израиля, Малайзии, Новой Зеландии, Нидерландов и т. д.

ЕСПЧ

Комментируя ситуацию, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью Федерального агентства новостей заявил, что у него «эти иски вызывают крайнее удивление, так как для их выдвижения необходимо доказать вину России».

«У меня это вызывает крайнее удивление, потому у заявителей нет абсолютно никаких доказательств вины России. В свою очередь Москва все свои имеющиеся материалы передавала следователям, которые почему-то не принимают их во внимание. Второе — никакого суда еще не было и никаких приговоров не было, но люди уже выступают с обвинениями и требуют каких-то компенсаций.

Я думаю, что эта схема (подача исков к России. — Прим. ФАН) срежиссирована давным-давно. И будет очень грустно, если в будущем выяснится, что виновата украинская сторона. А я уверен — рано или поздно это будет доказано», — сказал сенатор.

Член Совета Федерации в очередной раз напоминает, что Российская Федерация никогда не являлась стороной конфликта в Донбассе и не имеет никакого отношения к крушению малайзийского самолета. Более того, к произошедшему Россия отнеслась с пониманием и сделала все самое необходимое для выяснения обстоятельств гибели людей.

«Но если так дальше дело и пойдет, то какой смысл нам вообще находиться в составе этого суда? Особенно если принимать во внимание, что он согласовывает абсолютно не выверенные решения, не имеющие под собой реальных доказательств и фактов», — продолжает Джабаров.

Можно предположить, что в случае, если Москва никак не отреагирует на иски ввиду их явно заказного характера, все мировое сообщество ополчится на нее. Однако собеседник ФАН уверяет, что этого не произойдет.

Сенатор заявил о заказном характере иска со стороны родственников жертв MH17

«Все мировое сообщество не будет обвинять Россию в том, что она не отреагировала на иск. Будут говорить несколько стран, которые уже давно участвуют в этом антироссийском хоре. Это страны Запада, страны Прибалтики, Украина и США, но это еще не все мировое сообщество.

А я еще раз повторю — никаких доказательств причастности России к крушению Boeing нет и никогда не было. Более того, мы все данные по обстоятельствам трагедии опубликовали — свои данные космической разведки, расследование по курсу поражения самолета ракетой и т. д. Те же американцы своих данных со спутников не предоставили, а Украина отказалась публиковать переговоры своих диспетчеров. Думайте», — заключил сенатор.

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, и все они погибли.

Как ранее писало ФАН, главной причиной авиакатастрофы стало незакрытие воздушного пространства. Об этом сообщил источник СМИ, знакомый с ситуацией.

Автор: Сергей Чемеков
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