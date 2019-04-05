В Совфеде отреагировали на иск родственников жертв МН17 к России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал Москве два коллективных иска от родственников пассажиров малайзийского Boeing, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года. В Совфеде указали на их несостоятельность и назвали срежиссированными.

«3 апреля ЕСПЧ решил коммуницировать российскому правительству иски «Эйли и другие против России» (иск №25714/16) и «Энглин и другие против России» (иск №56328/18). Они поданы близкими погибших 17 июля 2014 года в результате крушения самолета, выполнявшего рейс MH17 над территорией Украины», — говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

В обоих заявлениях истцы обвиняют Российскую Федерацию в нарушении статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека («Право каждого лица на жизнь охраняется законом»). И если в первом документе отмечается, что Россия якобы непосредственно ответственна за уничтожение Boeing, то во втором заявители обвинили Минобороны РФ в переброске ЗРК «Бук-М1» на территорию Донбасса и отдаче приказа на уничтожение воздушного судна.

Более того, Россия также обвиняется в нарушении статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека («Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения»), так как якобы не выполняет обязательств по расследованию гибели пассажиров самолета, и «непривлечении к ответственности предполагаемых виновников». В общей сложности за двумя исками стоят граждане Германии, Австралии, США, Великобритании, Индонезии, Израиля, Малайзии, Новой Зеландии, Нидерландов и т. д.

Комментируя ситуацию, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью Федерального агентства новостей заявил, что у него «эти иски вызывают крайнее удивление, так как для их выдвижения необходимо доказать вину России».

«У меня это вызывает крайнее удивление, потому у заявителей нет абсолютно никаких доказательств вины России. В свою очередь Москва все свои имеющиеся материалы передавала следователям, которые почему-то не принимают их во внимание. Второе — никакого суда еще не было и никаких приговоров не было, но люди уже выступают с обвинениями и требуют каких-то компенсаций. Я думаю, что эта схема (подача исков к России. — Прим. ФАН) срежиссирована давным-давно. И будет очень грустно, если в будущем выяснится, что виновата украинская сторона. А я уверен — рано или поздно это будет доказано», — сказал сенатор.

Член Совета Федерации в очередной раз напоминает, что Российская Федерация никогда не являлась стороной конфликта в Донбассе и не имеет никакого отношения к крушению малайзийского самолета. Более того, к произошедшему Россия отнеслась с пониманием и сделала все самое необходимое для выяснения обстоятельств гибели людей.

«Но если так дальше дело и пойдет, то какой смысл нам вообще находиться в составе этого суда? Особенно если принимать во внимание, что он согласовывает абсолютно не выверенные решения, не имеющие под собой реальных доказательств и фактов», — продолжает Джабаров.

Можно предположить, что в случае, если Москва никак не отреагирует на иски ввиду их явно заказного характера, все мировое сообщество ополчится на нее. Однако собеседник ФАН уверяет, что этого не произойдет.

«Все мировое сообщество не будет обвинять Россию в том, что она не отреагировала на иск. Будут говорить несколько стран, которые уже давно участвуют в этом антироссийском хоре. Это страны Запада, страны Прибалтики, Украина и США, но это еще не все мировое сообщество. А я еще раз повторю — никаких доказательств причастности России к крушению Boeing нет и никогда не было. Более того, мы все данные по обстоятельствам трагедии опубликовали — свои данные космической разведки, расследование по курсу поражения самолета ракетой и т. д. Те же американцы своих данных со спутников не предоставили, а Украина отказалась публиковать переговоры своих диспетчеров. Думайте», — заключил сенатор.

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, и все они погибли.

Как ранее писало ФАН, главной причиной авиакатастрофы стало незакрытие воздушного пространства. Об этом сообщил источник СМИ, знакомый с ситуацией.