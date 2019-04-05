Авербух отреагировал на критику Зыряновым фигурного катания

Москва, 5 апреля. Известный российский фигурист Илья Авербух ответил раскритиковавшему фигурное катание бывшему полузащитнику «Зенита» Константину Зырянову, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее Зырянов признался в своем отношении к фигурному катанию, назвав его кошмарным видом спорта.

«Я думаю, некорректно будет спорить, — отреагировал Авербух. — Неинтересно. Бог с ним. Комментировать не буду».

Главный тренер молодежного состава футбольного клуба «Зенит» Зырянов пояснил свою позицию тем, что в фигурном катании в 18 лет спортсмен уже заканчивает карьеру, и он никому не нужен. Он отметил, что внимание в этом виде спорта уделяют только более маленьким и более стройным. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале петербургского журналиста Александра Лукьянова.

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выразила мнение, что на уход фигуристок Юлии Липницкой и Евгении Медведевой к другим специалистам мог повлиять ее жесткий подход к подопечным. Расставание с ними она объяснила в программе «Познер» на Первом канале.