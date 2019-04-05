В Крыму призвали НАТО не переходить красную черту в Черном море

Симферополь, 5 апреля. НАТО пора прекратить расширение своего военного присутствия в Черном море. Об этом заявил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он призвал Североатлантический альянс остановиться в своих планах в этом регионе и «не переходить красную черту». По его словам, расширение военного присутствия НАТО в Черном море — провокация, за которой стоят, прежде всего, Соединенные Штаты.

«Цель этих провокаций – иметь основания для создания новых военных баз поближе к границам России. Поражает наглость, с которой они вторгаются в наши государственные интересы», — подчеркнул Гемпель.

Россия, по его словам, на все провокации будет отвечать достаточно жестко в рамках закона и своих государственных интересов. Гемпель указал, что у страны и крымского полуострова в частности достаточно сил, чтобы обеспечить безопасность российским гражданам.

«Я убежден, что наши вооруженные силы в состоянии дать отпор любому провокатору в наших территориальных водах», — заключил он.

Накануне генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета в Вашингтоне заявил о намерении стран НАТО расширить поддержку Украины и Грузии в Черном море. По его словам, речь идет о подготовке береговых охран и военно-морских сил, обмене информацией, портовых визитах и учениях, пишет «Газета.ru». Столтенберг уточнил, что новый пакет мер поможет улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море, которое альянс считает «жизненно важным регионом».

Стоит отметить, что руководство НАТО с 2014 года начало активно усиливать рубежи Восточной Европы и приближать свои базы к российским границам. Свои действия Альянс объясняет необходимостью защиты от якобы «российской агрессии», не приводя при этом фактов и доказательств.

Москва не раз обращала внимание на то, что НАТО всего лишь прикрывается мнимой «угрозой со стороны России» как предлогом для того, чтобы усилить свои позиции в Европе и увеличить военный бюджет. Именно натовские базы, размещенные вблизи российских границ, представляют угрозу для РФ, а не наоборот, отмечали российские власти.

Как отметил в разговоре с НСН бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Игорь Касатонов, НАТО могут усиливать свою разведку и присутствие в Черном море «до посинения», однако это ничего блоку не даст.

Ранее в Сети появилось видео с учений российских военных кораблей в Черном море, во время которых они произвели ракетные стрельбы.