Канада выделила ОЗХО 1,5 млн долларов для расследований в Сирии

Оттава, 5 апреля. Власти Канады выделили Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 1,5 миллиона долларов США после публикации итогового доклада о расследовании инцидента в сирийской Думе в апреле прошлого года, сообщили в МИД страны.

Во внешнеполитическом ведомстве Канады подчеркнули, что Оттава выступает за привлечение к ответственности виновных в применении химоружия в Сирии. Для расследования инцидента в Думе и других случаев на территории САР власти страны выделили ОЗХО средства.

«Мы объявляем о выделении двух миллионов [канадских] долларов Организации по запрещению химического оружия для поддержки ее работы по выявлению виновных в применении химического оружия [в Думе] и ее расследований в Сирии», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Канады.

Объявление было сделано после итогового доклада ОЗХО по инциденту в Думе. 1 марта Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии заявила, что по результатам расследования было установлено, что 7 апреля 2018 года в Думе был якобы использован хлор.

Сообщения о использовании химоружия распространили члены организации «Белые каски», пользующейся сомнительной репутацией. Активистов этой неправительственной организации неоднократно ловили за организацией провокаций в Сирии, распространении информационных вбросов.

В Минобороны России отмечали, что источник информации об инциденте в Думе не является достоверным. Отправленные на место предполагаемых событий специалисты Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля 2018 года объявили, что не нашли там следов применения химоружия. Ролик о Думе официальный представитель Минобороны РФ назвал постановкой. По его словам, видео было снято для того, чтобы США могли нанести удар по Сирии.

Это подтвердил и один из участников провокации — сирийский мальчик Хасан Диаб. По его словам, сняться в ролике его заставили: на входе в больницу схватили и начали поливать водой, а затем положили на кровать с другими людьми. За съемку голодающему мальчику дали еды — рис, финики и печенье.

В марте этого года стало известно, что «Белые каски» готовят новую провокацию с использованием химического оружия в сирийской провинции Идлиб.