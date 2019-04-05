В Госдуме уличили Трампа в лицемерии после призыва к РФ сократить военные расходы

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Китай сократить расходы на производство вооружений. По его словам, в этом случае Вашингтон пошел бы на аналогичный шаг. В Госдуме РФ заявление Трампа сочли лицемерием.

«Как вы знаете, Китай тратит много денег на вооруженные силы, так же как и мы, и Россия. Эти три страны, я думаю, могли бы вместе остановить эти расходы и потратиться на что-то более полезное для долгосрочного мира. Думаю, было бы намного лучше, если бы мы объединились и не производили это оружие», — сказал американский лидер на встрече с вице-премьером КНР Лю Хэ, его слова приводит Reuters.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Трамп, рассуждая о чрезмерных расходах мировых держав на оружие, сильно лукавит.

«Это лицемерное и циничное заявление, Трамп пытается строить из себя волка в овечьей шкуре. У людей, понимающих, о чем идет речь, подобное высказывание вызывает лишь недоумение и смех», — говорит российский парламентарий.

По его словам, если говорить о военных бюджетах, Россия, по сравнению с США и Китаем, проводит наиболее грамотную и взвешенную политику, не позволяя втянуть себя в гонку вооружений. Благодаря этому Москва обеспечивает максимальную эффективность армии при умеренных затратах. Представитель Китая назвал эту идею хорошей.

«Действительно, каждый год военный бюджет Китая растет на 8-9%. Российская Федерация в свою очередь оптимизирует свои расходы на армию и не допускает дополнительных расходов», — продолжает политик.

В обещание Трампа сократить военные расходы вслед за Россией и Китаем Шерин не поверил: российский политик убежден, что Соединенные Штаты ни за что не пойдут на это.

«Сегодня самый большой военный бюджет в мире — это бюджет американцев. Так что заявление Трампа — это попытка показать себя этаким «голубем мира». Но, как говорится, на воре и шапка горит», — резюмировал Александр Шерин.

Напомним, оборонный бюджет США на 2019 год составляет 716 миллиардов долларов, что является рекордом за всю историю страны. Из них 69 миллиардов выделены на зарубежные операции, включая боевые действия в Сирии, Ливии, Ираке, Йемене и других странах.