Москва, 5 апреля. Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» прошел испытания в реальных боевых условиях, об этом рассказал руководитель ижевского электромеханического завода «Купол», входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», Фанил Зиятдинов.

По его словам, «Тор-М2» подтвердил свои характеристики не только во время испытаний и учебных стрельб, но также выполнил специальные задачи, зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою.

Как пишет РИА Новости, он подчеркнул, что информация о высокой эффективности зенитных комплексов семейства «Тор» известна потенциальным заказчикам. По его словам, в их числе и зарубежные военные, которые видели ЗРК в работе.

В конце марта 2019 года уникальный комплекс ПВО «Тор-М2» начал поступать в российскую армию. Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» Виктор Елецкий рассказал о преимуществах новейшей системы «Тор-М2», гарантирующей практически стопроцентное поражение любых самолетов, беспилотников и крылатых ракет вероятного противника.

Российский зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Тор-М2» является единственной на сегодняшний день системой ПВО в мире, способной вести огонь во время движения. Модификация, которая начала поступать в подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск, стала третей в истории комплекса и полностью соответствует характеру современного боя.

Российский конструктор Виктор Елецкий рассказал о преимуществах новейшей отечественной системы ПВО. По словам разработчика ракеты 9М338 для комплекса «Тор-М2», последняя модификация прикрывает более протяженную линию фронта, нежели ее предшественники, и может решать огневые задачи в движении.

По словам конструктора, разработчики увеличили боекомплект нового «Тора» вдвое — до 16 ракет. Сами ракеты при этом стали более легкими, компактными и маневренными. «Тор-М2» способен уничтожить цель, даже если она успела подойти на расстояние ближе одного километра. Российская система является уникальной по совокупности характеристик, являясь наиболее совершенной среди средств ПВО малой дальности разных стран мира.