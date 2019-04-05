Американского астронавта впечатлила рекордно быстрая доставка Россией грузов на МКС

Вашингтон, 5 апреля. Ника Хейга, одного из трех американских астронавтов, находящихся на борту Международной космической станции, впечатлила рекордно быстрая доставка грузов с Земли, осуществленная российским кораблем «Прогресс МС-11».

Грузовой корабль накануне состыковался с МКС через 3 часа и 21 минуту после запуска с космодрома «Байконур​​​». «Прогресс МС-11» быстрее всех в мире добрался до орбитальной станции с Земли.

«Гость прибыл на МКС сегодня. Грузовой корабль «Прогресс» установил рекорд по времени — менее 3,5 часа от старта до стыковки со станцией. Очень впечатляет!» — написал Хейг в микроблоге Twitter.

На борту МКС в настоящее время находятся россияне Алексей Овчинин и Ольга Кононенко, а также американцы Хейг, Кристина Кук, Энн МакКлейн и канадец Давид Сен-Жак.

Российские корабли обычно добираются до МКС по стандартной двухсуточной или по короткой шестичасовой схемам. Впервые по новой технологии удалось отправить в июле 2018 года корабль «Прогресс МС-09». Баллистические условия тогда позволили кораблю состыковаться со станцией спустя 3 часа 39 минут после пуска с Земли, что на 17 минут дольше, чем накануне.

«Прогресс МС-11» является последней модификацией кораблей серии «Прогресс». Он пришел на смену «Прогрессу М-М». Первый корабль серии был запущен к МКС в декабре 2015 года.

Накануне в космос была выпущена ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя британскими спутниками O3b. Она успешно стартовала с космодрома «Куру» во Французской Гвиане, пишет «Газета.ru». Изначально запуск был запланирован на 19.30 по московскому времени. Однако из-за дополнительных проверок наземного оборудования старт отложили на 33 минуты.