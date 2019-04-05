Зеленский рассказал, когда опубликует анализы на алкоголь и наркотики

Киев, 5 апреля. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты анализов на наличие в крови алкоголя и наркотиков обнародует через три дня.

Как пишет ТАСС, Зеленский сдал кровь на наличие алкоголя и наркотиков — это было одно из условий участия в дебатах с действующим президентом Петром Порошенко в «Олимпийском». Стоит отметить, что такое требование выдвинул сам шоумен.

Анализы Зеленский сдавал не на стадионе, а в частной лаборатории, куда пришел с журналистами. Он пояснил, что в «Олимпийском» нет лаборатории.

«У меня еще никогда не было пресс-конференции по поводу анализов, — пошутил артист. — Сдал кровь, всю кровь из меня выкачали, но, слава богу, во мне ее много».

Кандидат в президенты подчеркнул, что будет проведен глубокий анализ крови. Результат ему пришлют на электронную почту через три дня, и он их опубликует.

«Всем его покажем, — заверил Зеленский, — все официально».

5 апреля на стадионе «Олимпийский» Порошенко и Зеленский проведут дебаты. На данный момент на территории усилены меры безопасности.

Ранее в пресс-службе действующего президента сообщили, что к 9 часам утра по местному времени Порошенко приедет в «Олимпийский». По информации СМИ, медицинская служба этого учреждения контролируется государством.

Напомним, Зеленский и Порошенко вышли во второй тур президентских выборов, так как набрали наибольшее количество голосов в первом туре, который состоялся 31 марта.