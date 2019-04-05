Банк России отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл»

Москва, 5 апреля. Центробанк России отозвал лицензии на осуществление страхования у страхового акционерного общества «Кристалл» в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

По данным Банка России, такое решение было принято из-за неустранения в необходимый срок нарушений страхового законодательства. По этой причине ЦБ РФ приостанавливал действие лицензий страховщика в середине марта 2019 года.

Среди нарушений Центробанк отметил несоблюдение требований финансовой устойчивости и платежеспособности, а также нарушение порядка и условий инвестирования собственных средств и финансов страховых резервов.

Напомним, филиал «Кристалла» есть в Краснодаре. Ранее Банк России отозвал лицензию у банка «Иваново» за многочисленные нарушения нормативов регулятора. Финансовая организация не соблюдала нормативы регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также и финансирования терроризма.