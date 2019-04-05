Ушаков намерен обжаловать в суде свое отстранение от должности

Рига, 5 апреля. Нил Ушаков назвал отстранение его от должности председателя Рижской думы непрофессиональным и противоправным и заявил, что намерен обжаловать его в суде.

«Первое, что мы видим, что те, кто в 2017 году проиграл выборы в Рижскую думу, теперь пытаются отомстить. Данное решение — абсолютно противоправное и непрофессиональное», — подчеркнул он в интервью телеканалу LNT.

Ушаков уверен, что в суде будут доказаны «все те беззакония», которые совершил, подписав распоряжение об отставке, министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце. Он уточнил, что исполнять обязанности главы Риги будет вице-мэр Олег Буров.

Напомним, Пуце освободил Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы за «неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов».

Ушаков признал, что допускал некоторые ошибки, однако выразил мнение, что за те 12 нарушений, на которые указало министерство, отправить в отставку мэра в правовом государстве нельзя. Согласно законодательству Латвии, после объявления решения об отставке градоначальника, он вправе в течение 30 дней обратиться в суд с заявлением об отмене распоряжения министра. Если решением суда оно будет отменено, чиновник получит зарплату за период, в течение которого он был отстранен от выполнения должностных обязанностей.

Скандал вокруг мэра разгорелся еще в конце января, когда к нему в офис и домой пришли с обысками сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии. В ведомстве впоследствии объяснили, что оперативные мероприятия прошли в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным предприятием городского общественного транспорта «Ригас сатиксме».