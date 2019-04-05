Москва, 5 апреля. Минздрав России готовит пакет законопроектов, которые предусматривают запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации. Об этом рассказала первый заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева в ответ на депутатский запрос заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля по поводу ситуации с иммунопрофилактикой и отказами россиян от прививок.

В России могут начать наказывать за распространение призывов к отказу от прививок. Как уточнила Яковлева, ответственность также могут ввести за публикацию обращений с призывами отказаться от вакцинации. Политик рассказала, что религиозные секты и представители других течений через средства массовой информации и Сеть распространяют недостоверные данные, касающиеся вакцин. Она уточнила, что такие новости часто не являются объективными и подрывают доверие граждан к прививкам и врачам.

Как пишет ТАСС, учитывая масштабность публикации такой информации, по мнению Яковлевой, мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере. В связи с этим Минздрав разрабатывает проект закона, который «запретит распространять информацию, содержащую публичные призывы к отказу от вакцинации».

Ранее Роспотребнадзор назвал число сделавших прививки россиян. Свыше 70,8 миллиона граждан РФ сделали прививки от гриппа, 5,8 миллиона из них вакцинированы за счет работодателей. По данным ведомства, в феврале текущего года на территории Российской Федерации значительно сократилось число регионов с превышением порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Отмечается, что в общей сложности превышение по гриппу и ОРВИ зафиксировано в 38 регионах страны. Уточняется, что среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом установлено в 17 российских регионах, от 3 до 6 лет — в 32, от 7 до 14 лет — в 27.

Согласно данным Росстата на прошлый год, население РФ составляет 146,9 миллиона человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в нескольких странах увеличилось число заболевших корью. Самые большие очаги заболевания зарегистрированы на Украине (по данным украинского Минздрава, в течение второй недели февраля корью заболели 3142 человека — 1472 взрослых и 1670 детей, а всего с конца декабря 2018 года по настоящий момент корью заболели более 18 тысяч человек). От осложнений кори в прошлом году на Украине умерли 18 человек, в этом году — уже восемь. Похожая ситуация в Греции, Сербии, Франции, Италии. В России, по данным ВОЗ, зафиксировано 2256 случаев заболевания корью.