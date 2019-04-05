Центробанк России отозвал лицензию у банка «Иваново»

Москва, 5 апреля. Центральный банк России лишил лицензии коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в городе Иваново. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что финансовая организация много раз нарушала нормативы регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также и финансирования терроризма.

Выяснилось, что банк предоставлял неполную информацию по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Кроме того, он несколько раз занижал величину необходимых к формированию резервов.

По данным Банка России, «Иваново» завышал стоимость имущества, чтобы улучшить финансовые показатели и скрыть свое реальное финансовое положение. Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 294 место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.