Москва, 5 апреля. Почти треть россиян пользуется социальными сетями в связи с рабочей необходимостью, каждый пятый считает их удобным инструментом для поиска вакансий. Об этом рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов.

Выяснилось: треть россиян заявили, что пользуется соцсетями для работы. По его словам, 31% россиян заходят в социальные сети в рабочее время по рабочей необходимости. 40% опрошенных уточнили, что просматривают в социальных сетях информацию, нужную для работы.

Как пишет ТАСС, каждый пятый (21%) россиянин нашел вакансию благодаря социальным сетям, еще столько же (22%) считают этот инструмент удобным и полезным для поиска вакансий. Большинство россиян рассказали, что на работе им не запрещают пользоваться социальными сетями (58%), нельзя заходиться в социальные сети в рабочее время 18% респондентов.

В опросе приняли участие 27 тысяч человек.

При этом ранее опрос показал, что три четверти россиян используют Интернет на работе в личных целях. Проведенные HeadHunter исследования показали, что примерно 75% граждан России используют Интернет на работе в личных целях. Под «личными целями» чаще всего подразумеваются чтение в Сети книг или новостей, проверка почтовых ящиков, серфинг социальных сетей, а также общение через мессенджеры. 25% соискателей утверждают, что вообще не используют интернет для временного отвлечения от задач на работе; 33% используют интернет редко, 29% — время от времени и 13% используют часто.

Напомним, россияне потратили 591 миллиард рублей на покупки через социальные сети и мессенджеры в 2018 году. Большинство российских пользователей — 39 миллионов человек — совершали покупки через сайты объявлений, социальные сети, мессенджеры и платформы для совместного потребления. Самая популярная площадка для покупок — социальная сеть «ВКонтакте», которую большинство россиян используют для покупки компьютерных игр. На втором месте — Avito. Чаще всего через этот сайт объявлений были куплены животные и растения. Его использовали 28% россиян. Третье место у сайта объявлений «Юла» — 16%. На этом ресурсе россияне больше всего купили детских товаров.