Москва, 5 апреля. Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России. Об этом рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов.

По его словам, в базе вакансий Роструда на данный момент насчитывается около миллиона открытых вакансий в этих отраслях. Специалисты рабочих профессий оказались самыми востребованными в РФ. Как уточнил Вуколов, по данным на март, наиболее востребованными являются кадры в сфере производства, строительства и недвижимости, а также здравоохранения. Он добавил, что по этим направлениям есть около миллиона открытых вакансий. Из них более 425 тысяч в сфере производства.

При этом в основном российские производители нуждаются в специалистах рабочих профессий, таких как слесари, сварщики, бетонщики, плотники.

Как пишет ТАСС, в медицинской сфере больше всего не хватает врачей различных специализаций и медицинских сестер.

Ранее Минтруд РФ рассказал, представителям каких профессий легче найти работу. Медицинские работники быстрее других смогут найти работу с помощью службы занятости, сообщили в министерстве труда и социальной защиты России. В министерстве пояснили, что речь идет о врачах и среднем медицинском персонале.

На втором месте — квалифицированные рабочие, занятые в строительстве пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, в области электротехники и электроники, а также в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве. Тройку лидеров замыкают работники служб, которые занимаются охраной граждан и собственности. В ведомстве добавили, что дольше всех придется искать работу неквалифицированным работникам.

Кроме того, специалисты рекрутинговой фирмы HeadHunter назвали самые востребованные профессии по результатам 2018 года. По имеющимся данным, проще всего работу могли найти специалисты в области продаж — на их долю пришлась практически треть предложений работодателей. На втором месте — «рабочие» специальности, а также профессионалы сферы сервиса и услуг — парикмахеры, официанты и администраторы.