В Иркутской области во время занятий загорелась школа. События дня. ФАН-ТВ

Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии Экстренное заседание Совета безопасности ООН по Ливии пройдет 5 апреля. О ситуации в стране доложит глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе. Напомним, неделю назад фельдмаршал национальной армии Халифа Хафтар заявил, что в течение ближайшего времени в стране разрешится многолетний конфликт. Ранее военные установили контроль над несколькими городам вблизи Триполи, а позже зашли в столицу.

Ривлин поблагодарил Путина за помощь в поисковых работах Президент Израиля Реувен Ривлин поблагодарил Владимира Путина за помощь в поисках и возвращении на Родину останков Захарии Баумеля. Солдат погиб в 1982 году во время сражения в Ливане. Мать военнослужащего, которой около ста лет, долгие годы считала сына пропавшим без вести. И как рассказал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России, она была растрогана известием. Военнослужащего похоронили в Иерусалиме.

Взрыв на нефтепроводе Взрыв прогремел на нефтепроводе в Венесуэле, сообщил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Ансоатеги. Есть ли пострадавшие в результате взрыва — пока неизвестно. Причины произошедшего выясняются.