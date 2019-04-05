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8:33 5 Апреля 2019

В Иркутской области во время занятий загорелась школа. События дня. ФАН-ТВ

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Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии

В Иркутской области во время занятий загорелась школа. События дня. ФАН-ТВ

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Ривлин поблагодарил Путина за помощь в поисковых работах

В Иркутской области во время занятий загорелась школа. События дня. ФАН-ТВ

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В Иркутской области во время занятий загорелась школа. События дня. ФАН-ТВ

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Пожар в школе

В Иркутской области во время занятий загорелась школа. События дня. ФАН-ТВ

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