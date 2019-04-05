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Россия

Опубликовано видео ракетных стрельб с учений в Черном море

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Опубликовано видео ракетных стрельб с учений в Черном море

Москва, 5 апреля. Появилось видео с учений российских военных кораблей в Черном море, во время которых они произвели ракетные стрельбы, сообщает телеканал «Звезда».

В маневрах участвовали катера «Ивановец» и «Р-60». Они нанесли удары по надводным целям, которые находились на расстоянии более 60 морских миль. На кадрах видеозаписи видно, как экипажи подготавливаются к стрельбам, а также момент запуска ракет. Моряки успешно поразили цель, которая состояла из двух щитов-мишеней, имитирующих отряд кораблей «противника».

Напомним, что военные катера проекта 1241 «Ивановец» и «Р-60» оснащены 76-миллиметровым орудием, а также двумя 30-миллиметровыми зенитно-ракетными комплексами. Кроме того, они укомплектованы сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Москит», которые предназначены для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн.

Ранее в командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов назвал зарплаты рядового и офицерского состава экипажа подводной лодки, сообщает «Ридус».

Автор: Борис Николаев
Источник: «Звезда»
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