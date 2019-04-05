Названы страны, жители которых чаще всего интересуются поездками в Россию

Москва, 5 апреля. Жители Китая, Турции и Латвии в 2019 году наиболее активно покупают авиабилеты в Россию. Об этом говорится в сообщении сайта для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner.

Отмечается, что специалисты проанализировали статистику бронирований авиабилетов в 150 государствах. Выяснилось, что наибольший интерес Россия вызывает у китайцев. Туристический поток из КНР в первом квартале 2019 года увеличился более, чем в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года (+56%). Кроме того, в полтора раза выросло число бронирований граждан Турции и Латвии (рост на 51% и 46% соответственно).

Из Южной Кореи поездки в Россию стали бронировать на 36% больше, а с Кипра — больше на 35%. Кроме того, растет интерес к России в таких государствах как Таиланд, Украина, Израиль, Белоруссия и Нидерланды. Чаще всего иностранцы посещают Москву, Иркутск, Петербург, Владивосток и Сочи.