Корабли Черноморского флота провели ракетные стрельбы во время учений

Москва, 5 апреля. Российские моряки во время учений в Черном море произвели стрельбы по надводным целям. Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

По его словам, экипажи катеров «Ивановец» и «Р-60» обстреляли надводные цели, которые находились на расстоянии более 30 морских миль. В качестве снарядов были использованы противокорабельные ракеты «Москит». В качестве мишеней была задействована конструкция, имитирующая отряд кораблей «противника».

Отметим, что во время проведения учений морской полигон был закрыт для гражданского судоходства.

Ранее атомные субмарины Тихоокеанского флота провели учебную дуэль у побережья Камчатки. Они выполнили атаку и контратаку, используя оружие и гидроакустические системы, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что в Крыму стартовали учения ВДА с участием сил Черноморского флота и штатной авиации. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.