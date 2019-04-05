В Иркутской области сгорела сельская школа

Иркутск, 5 апреля. В селе Казачинское Иркутской области произошел крупный пожар в здании сельской школы, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Как уточнил источник, пожар начался со спортивного зала, позже огонь очень быстро перекинулся на кровлю.

Здание школы деревянное. До приезда пожарных из школы эвакуировали 68 детей. Сейчас огонь локализован. На месте работают пожарные.

Ранее крупный пожар произошел в школе под Владимиром. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Александровском районе Владимирской области: школа загорелась на площади в 700 квадратных метров, здание эвакуировали. Пожар зафиксировали в школе № 34 в поселке Красное Пламя. В экстренных службах заявили, что очаг возгорания расположен на втором этаже здания.