Boeing обнаружил еще одну проблему с программным обеспечением в 737 MAX

Москва, 5 апреля. Компания Boeing признала, что программное обеспечение самолетов модели 737 MAX имеет дополнительную ошибку, которая не связана с проблемной системой MCAS. Об этом говорится в заявлении компании.

Ранее Boeing опубликовала предварительный доклад о результатах расследования крушения самолета в Эфиопии. Согласно данным производителя, 737 MAX имел ошибочный угол ввода «датчика атаки», активировавший функцию MCAS.

Как пишет издание Financial Times, в компании уточнили, что сейчас меняют на этих типах воздушных судов программное обеспечение. Разработчики выразили уверенность, что это сможет предотвратить инциденты в будущем.

При этом говорится о «относительно незначительной» проблеме. Как пишет Washington Post, два источника, знакомые с ситуацией сообщили, что речь идет о критически важном для безопасности полетов вопросе.

Напомним, крушение летевшего из столицы Эфиопии в Кению самолета, на борту которого находились 157 человек, произошло 10 марта рядом с городом Дэбрэ-Зэйт, выживших нет. Вертикальная скорость самолета после взлета была нестабильной.