Берлин, 5 апреля. Североатлантический альянс представляет угрозу для мировой безопасности, поэтому должен быть распущен. Такое мнение высказал депутат Бундестага Александр Ной.

По его словам, НАТО использует силу для защиты своих «имперских интересов», нарушая нормы международного права и разжигая военные конфликты. В качестве примера Ной привел бомбардировки Югославии, а также войну в Афганистане, подчеркнув, что альянс показал «свое истинное лицо».

Он подчеркнул, что в НАТО продолжают наращивать вооружения, поскольку опасаются утраты своего «господствующего положения». Депутат считает, что Германия должна покинуть альянс.

«Левая партия требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а само НАТО распустили», — заявил Ной.

По его словам, вместо этой структуры необходимо создать коллективную систему безопасности, главной целью которой являлось бы разоружение. Он подчеркнул, что в ее создании должна участвовать Россия.

Депутат считает, что 70-летие альянса — это «возможность одуматься, пока еще не слишком поздно».

Отметим, что польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что НАТО может применить ядерное оружие против России в случае «агрессии с ее стороны». Он считает, что Штаты были готовы использовать ядерные боеголовки во время существования СССР, в случае гипотетического масштабного конфликта, сообщает Wirtualna Polska.

Ранее депутат Бундестага Штефан Койтер призвал ЕС срочно снять санкции, введенные в отношении России, сообщает «Газета.ru».