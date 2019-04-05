Маск потерял за две минуты торгов более миллиарда долларов

Москва, 5 апреля. Владелец американской компании SpaceX и основатель компании Tesla Илон Маск за две минуты торгов на NASDAQ потерял 1,1 миллиарда долларов. Отмечается, что это произошло после того, как акции фирмы Tesla Inc. упали на 11%.

По данным Bloomberg, состояние Маска сократилось 22 миллиарда долларов. При этом к закрытию торгов акции компании подешевели на 8,23%. Издание пишет, что на Tesla приходится около 10 миллиардов долларов состояния Маска, а на SpaceX — 13 миллиардов.

Ранее Маск заявил, что в SpaceX всегда восхищались российскими технологиями. Отвечая на комментарии подписчиков, Маск выделил двигатели НК-33, РД-170 и РД-180, назвав их исключительными.

Ранее частный космический корабль компании SpaceX Crew Dragon успешно вернулся на Землю и приводнился в Атлантическом океане после стыковки с МКС. На станцию космический корабль доставил оборудование, в качестве «экипажа» на нем находился манекен в обмундировании астронавта. Если проверка не выявит сбоев на Crew Dragon, в июле корабль будет запущен с живым экипажем на борту.