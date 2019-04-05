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Шесть человек погибли от отравления угарным газом в Кемеровской области

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Шесть человек погибли от отравления угарным газом в Кемеровской области

Кемерово, 5 апреля. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в частном доме в городе Киселевске Кемеровской области от отравления угарным газом. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в 08.45 по местному времени (в это время в Москве было 04.45) поступил вызов на пульт скорой помощи. Как пишет ТАСС, выяснилось, что в частном доме от отравления угарным газом погибли четверо взрослых и двое детей. Пожара при этом не было.

По предварительной версии, причиной гибели людей могла стать неисправность печного отопления или неосторожное обращение с ним.

Ранее в частном доме в Богородском округе Московской области обнаружили тела двух мужчин, которые погибли от отравления угарным газом. Инцидент произошел в населенном пункте Большое Буньково. Погибшими оказались 59-летний владелец дома и 49-летний сторож СНТ. Мужчины использовали дизельный геренатор для обогрева.

Шесть человек погибли от отравления угарным газом в Кемеровской области

Автор: Алия Садыкова
Источник: ТАСС
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