Американец жестоко отомстил обидчику, сбившему с него кепку с лозунгом Трампа

Сан-Франциско, 5 апреля. Житель США в костюме пирата отрубил мечом руку обидчику, сбившему с его головы бейсболку с предвыборным лозунгом Дональда Трампа «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»).

О конфликте двух мужчин, произошедшем на площадке для катания на роликовых коньках, сообщил телеканал NBC Bay Area. По данным местной полиции, 30-летний Леор Бергланд жестоко отомстил обидчику, сбившему с него кепку — он ударил того мечом, после чего скрылся с места происшествия. Позже полицейские нашли и арестовали его в одном из местных ресторанов.

У пострадавшего частично отрублена левая рука, его госпитализировали и выписали примерно через неделю.

Бергланду предъявлены обвинения в покушении на убийство, в нападении, беспорядках и ношении холодного оружия. Он остается под арестом и может быть выпущен под залог в один миллион долларов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в США члены банды MS-13 100 раз ударили ножом подростка, после чего подожгли его тело.