Японский зонд произвел взрыв на астроиде Рюгу, создав искусственный кратер

Токио, 5 апреля. Японский зонд «Хаябуса-2» создал искусственный кратер на поверхности астероида Рюгу. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (Jaxa).

От зонда отделился космический блок, который подошел вплотную к астероиду, а затем взорвался. В результате чего произошел выстрел медным снарядом массой 2 килограмма. Это позволило создать обширный искусственный кратер. Для того, чтобы зонд не пострадал от попадания осколков, после отделения космического блока, он начал перемещаться в другую сторону астероида.

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований надеются, что смогут обнаружить в кратере породы, которые не были исследованы со времен формирования солнечной системы. Зонд должен будет совершить посадку в кратер в мае и взять необходимые образцы. Ученые надеются, что в результате миссии будут обнаружены следы воды и органических веществ.

«Хаябуса-2» уже брал образцы каменистого грунта, выстрелив в поверхность астероида металлической пулей. После того, как частицы почвы и камней поднялись от выстрела, они были собраны специальным пылесосом и помещены в герметичный контейнер.

Напомним, что «Хаябуса-2» находится между Землей и Марсом. Он был запущен к Рюгу в декабре 2014 года. В ноябре или декабре он должен сойти с орбиты астероида и отправится в обратный путь. Специалисты предполагают, что он сможет достигнуть Земли в 2020 году.

Как ранее сообщал «Ридус», астроид Рюгу был открыт в 1999 году. Он похож на углеродистые метеориты, которые падали на Землю ранее. Ученые находили в них воду и органические соединения.