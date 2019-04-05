Руководители предприятий в Сирии обеспокоены нехваткой кадров

Дамаск, 5 апреля. Руководители предприятий, расположенных в промышленной зоне Телль-Курди провинции Риф-Дамаск в Сирии рассказали об острой нехватке квалифицированных специалистов.

В довоенный период промзона Телль-Курди считалась промышленным ядром Сирии. Здесь работали больше тысячи предприятий, производивших товары различного назначения. Как сообщает ТАСС, во время войны террористы вывезли отсюда практически все оборудование, а остальное взорвали при отступлении.

Задача, поставленная властями Сирийской Арабской Республики состоит в максимально быстром восстановлении промышленного кластера в Телль-Курди. Первые 70 предприятий уже приступили к работе, но все они остро нуждаются в помощи дружественных стран. Так, один из самых загруженных в результате высокого спроса заводов по производству печей, обогревателей и бойлеров закупает сырье на российском Урале, а его сотрудники отмечают высокой качество произведенной в РФ стали. Но главная проблема, характерная для каждого сирийского предприятия состоит в отсутствии квалифицированных кадров.

Так, на кондитерском заводе «Сафир», который некогда поставлял сладости во многие страны мира, трудятся сегодня лишь 80 работников. Руководство возлагает надежды на возвращение специалистов, бежавших от войны.

«Мы ждем, когда из-за рубежа вернутся квалифицированные кадры, раньше у нас были специалисты по пищевой промышленности, инженеры, наладчики оборудования», — рассказал начальник производства компании Нидаль аль-Атт.

Страны Запада регулярно высказывают обеспокоенность бедственным положением населения Сирии, но сохраняют при этом душащие республику санкции. Правительство страны уверено, что доступ на мировой рынок способствовал бы скорейшему восстановлению страны, но пока Дамаску остается рассчитывать лишь на собственные силы и помощь дружественных государств.