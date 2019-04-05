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Ученые выяснили, что чай и кофе могут способствовать развитию рака

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Ученые выяснили, что чай и кофе могут способствовать развитию рака

Москва, 5 апреля. Международная исследовательская группа пришла к выводу, что употребление двух и более чашек чая и кофе в день увеличивает риск развития рака легких.

В ходе исследования, результаты которого публикует портал LiveScience, были проанализированы данные около 1,2 млн человек из США и азиатских стран. Средний период наблюдения составил 8,6 года.

Ученые пришли к выводу, что даже у некурящих людей, выпивающих две и более чашки кофе в день, риск возникновения рака легких увеличивается на 41 процент. У любителей чая этот показатель составил 37 процентов. Исследователи констатируют, что возраст и расовая принадлежность человека не имеют значения, равно как и содержание кофеина в употребляемом напитке.

Согласно выдвинутой версии, определяющее значение имеет не кофеин, а последствия обжарки кофейных зерен. При этом ученые затрудняются объяснить, почему чай также увеличивает риск возникновения рака легких.

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Автор: Виталий Рыжков
Источник: LiveScience
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