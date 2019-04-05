Китайский автопроизводитель наладил выпуск пикапов в Сирии

Дамаск, 5 апреля.Китайский автопроизводитель наладил выпуск пикапов и внедорожников на заводе пригороде Дамаска. Автопроизводитель заполняет вакуум, который возник на автомобильном рынке из-за западных санкций.

По словам исполнительного директора завода Биляля Шамута, в настоящий момент предприятие выпускает 10 автомобилей в день. Шамут рассказал, что китайский пикап является очень простым в обслуживании и ремонте, поскольку не оснащен всяческими электронными «наворотами». Его стоимость на рынке составляет около 5 тысяч долларов.

Рабочий Магера Халяуэ рассказал, что технология сборки автомобилей является очень простой: сначала изготавливается рама, потом двигатель, затем устанавливается трансмиссия, бензобак и электрика. Пикап является рабочей лошадкой с грузоподъемностью до одной тонны. Он пользуется большой популярностью у фермеров и мелких предпринимателей.

Также на заводе производится внедорожник, который напоминает автомобиль Audi. Его стоимость составляет около 20 тысяч долларов, однако его могут позволить себе немногие жители Сирии.

Автомобили после сборки загоняются на тестовую площадку, где проверяются все узлы и агрегаты, а также прочность рамы и проводится диагностика двигателя. Если контролеры не выявляют никаких дефектов, то машины отправляются на продажу.

Генеральный директор завода подчеркивает, что государство оказывают этому предприятию всяческую помощь. Так, завод обеспечили бесперебойной энергией, а также поставками топлива для проведения полного цикла испытаний машин.

«Когда мы направляем свое предложение, запрос, в промышленную палату Дамаска, его никогда не отклоняют, все решается в ускоренном порядке, мы не сталкиваемся с бюрократией», — заявил генеральный директор.

На линии сборки работают 70 человек в две смены, средняя зарплата на предприятии составляет 500 долларов, при уровне средней зарплаты в Сирии в размере 130 долларов.

Генеральный директор завода подчеркнул, что мечтает, когда-либо увидеть в Сирии производство российских машин.

«Я слышал про ваши модели, особенно про LADА. Мы бы приветствовали открытие российского завода по производству этих машин», — подчеркнул Мухаммед Шамут.



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