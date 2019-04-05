Врачи назвали солянку самым вредным российским супом

Москва, 5 апреля. Эксперты рассказали о самых полезных и наиболее вредных супах русской кухни, порекомендовав ограничиваться вегетарианскими блюдами.

В пятницу, 5 апреля, отмечается Международный день супа, и в преддверии даты РИА Новости опросило экспертов о самых полезных и вредных российских супах.

Врачи единогласны во мнении, что наиболее полезны во всех отношениях овощные вегетарианские супы.

«Основа питания во всех клиниках — это овощные супы. Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ», — считает врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Елена Ливанцова.

Эксперт подчеркнула, что супы, сваренные на мясном бульоне, более калорийны, а при варке мяса в бульон могут попадать вредные вещества, если животное кормили антибиотиками и гормонами. Наименее полезным супом Ливанцова назвала солянку с ее повышенной калорийностью за счет использования нескольких видов мяса. А добавление соленых огурцов и копченостей делает этот суп особенно вредным для людей с лишним весом и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

С осторожностью врачи рекомендуют относиться и к грибному супу, поскольку он стимулирует работу пищеварительного тракта, что противопоказано людям с воспалительными процессами в системе пищеварения.

Эксперты сходятся в том, что супы должны быть обязательной частью повседневного рациона, есть их нужно в обед и лучше теплыми, чем горячими или холодными.

Ранее телеканал «360» привел список продуктов, которые запрещено есть во время диеты — в него попали свежие овощи, многие фрукты и ягоды, а также каши, мюсли и отруби.