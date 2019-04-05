Эксперты назвали самые популярные автомобили в России

Москва, 5 апреля. Аналитическое агентство «Автостат» назвало наиболее продаваемые в России автомобили по итогам марта.

Самым продаваемым автомобилем в России в марте текущего года стала LADA Vesta, установившая новый рекорд с момента выхода на рынок. За предыдущий месяц в стране было продано 13 тысяч автомобилей, рост продаж к предыдущему месяцу составил 40 процентов.

На втором месте в рейтинге — еще одно детище «АвтоВАЗа», LADA Granta. В марте было продано примерно 10,5 тысяч таких автомобилей с ростом к февралю на 24 процента.

Помимо отечественных машин, в пятерку лидеров удалось пробиться только «корейцам». Так, на третьей позиции самых популярных автомобилей марта — KIA Rio с показателем в девять тысяч экземпляров. Однако, спрос на эту модель упал по сравнению с февралем на девять процентов.

Четвертое место занимает Hyundai Creta c ростом продаж на восемь процентов к предыдущему месяцу и объемом в 6,5 тысяч проданных автомобилей.

Замыкает пятерку лидеров Hyundai Solaris. Жители России приобрели около шести тысяч экземпляров, но спрос по сравнению с февралем упал на 14 процентов.

Помимо вышеперечисленных моделей, россияне в марте активно покупали Volkswagen Polo, LADA Largus, Renault Logan, Renault Duster и Toyota Camry.

Как сообщает телеканал «360», Ford объявил об апрельском снижении цен на модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer в связи с закрытием производств в трех городах России.