Захарова прокомментировала обещание Омеляна въехать в Москву на танке

Москва, 5 апреля. В МИД РФ прокомментировалио обещание министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который пообещал въехать в российскую столицу на танке.

«Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете «вместе с союзниками на танках», находится в штате Айдахо. Так что вперед и с песней!», — написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что украинский министр транспорта Владимир Омелян, известный своими громкими заявлениями в адрес Москвы, прокомментировал предложения Союза транспортников России прислать представителя в российскую столицу для обсуждения единого транспортного пространства. Он заявил, что побывает в Москве «вместе с союзниками на танках».

Сенатор Алексей Пушков комментируя высказывание Омеляна, заявил, что «киевские болтуны могут въехать лишь в выгребную яму». Он напомнил, что всерьез в Москву въехать планировал Адольф Гитлер, «но у него хотя бы было много танков, и был план действий».

Крымский депутат Руслан Бальбек заявил, что Омеляна «слишком заносит в бравурных заявлениях», а еще украинский министр «слишком погорячился».

Ранее стало известно, что правительство Украины ввело запрет на нерегулярные рейсы с Россией. Документ был принят после визита в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, а также главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что политики «воспользовались лазейкой в украинском законодательстве», и прилетели прямым рейсом в Москву, сообщает «Газета.ru».