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Православная церковь Польши не признала украинскую автокефалию

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Православная церковь Польши не признала украинскую автокефалию

Варшава, 5 апреля. Канцелярия Собора епископов Польской православной церкви сообщила о непризнании автокефалии на Украине.

Святой Собор епископов Польской автокефальной православной церкви ознакомился с сообщениями об автокефалии на Украине, полученными из ряда стран, в числе которых России, Сербия, Болгария, Украина, а также Константинополь и Организация по правам человека при ООН. Позиция патриархов польского православия состоит в принятии полной самостоятельности — автокефалии Православной церкви на Украине, но она должна быть предоставлена «на основе норм всей Православной церкви, а не группы раскольников».

«Отступники от Церкви, при этом лишенные священства, не могут представлять здоровый церковный организм. Это неканоническое действие и нарушает евхаристическое и межправительственное единство», — говорится в сообщении канцелярии Собора епископов Польской православной церкви.

Напомним, так называемая «автокефальная церковь Украины» была образована на «объединительном соборе», прошедшем в Киеве в конце минувшего года в результате слияния двух раскольнических структур. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в «соборе» и заявила о непризнании «автокефалии». Эту позицию разделили и в Русской православной церкви, назвав значение «собора» ничтожным.

Томос об автокефалии был передан новой структуре 6 января. Документ существенно ограничивает полномочия «новой церкви», не позволяя ей основывать приходы за рубежом и делая ее зависимой от Константинополя. В РПЦ назвали томос «пустышкой», а день его подписания — трагическим в истории православия.

Как сообщает телеканал «360», каноническая Украинская православная церковь призвала Константинополь отозвать томос об автокефалии раскольнической украинской структуры.  

Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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