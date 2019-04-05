Российские разработки помогут в изучении темной материи

Москва, 5 апреля. Российско-итальянская группа ученых разработала сверхбыстрый микроскоп, действующий в миллионы раз быстрее приборов под управлением человека.

Международная группа ученых разработала технологию, в десятки раз увеличивающую скорость работы автоматизированных микроскопов — об этом пишет журнал Scientific Reports.

Российско-итальянская разработка может применять в различных сферах — от ядерной физики и медицины до археологии. Микроскопы, работающие по этой технологии, как ожидается, помогут приоткрыть завесу тайны над самой загадочной субстанцией во Вселенной — темной материей. Как считают физики, именно она «удерживает» звездные системы на месте.

Ученые создали технологию фокальной плоскости объектива, которая значительно повысила скорость сканирования объектов с помощью микроскопов. Как рассказали разработчики, эффективность обработки изображений выросла в 10-100 раз, что позволяет увеличить объем обрабатываемых данных, уменьшить время их анализа без значительных финансовых затрат и расширить область применения эмульсионных трековых детекторов.